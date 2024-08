Brems- mit Gaspedal verwechselt: 84-Jährige steht plötzlich im Friedhof

Das Auto der 84-Jährigen stand in Bergheim plötzlich mitten am Friedhof.

Eigentlich hat eine 84-jährige Flachgauerin beim Friedhof in Bergheim (Salzburg) am heutigen Dienstag, 6. August, nur einparken wollen. Dabei aber verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr mitten in den Friedhof hinein. Dabei touchierte sie zwei Gräber und kam im Anschluss zum Stillstand. Sowohl an den Gräbern als auch am Auto entstanden leichte Beschädigungen, wie die Polizei berichtet.