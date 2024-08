Unfall in Flattach: Biker schlittert meterweit über die Fahrbahn

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 44-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau in einer scharfen Rechtskurve in Flattach die Bodenhaftung. In der Folge rutschte er mehrere Meter auf der rechten Fahrzeugseite entlang über die Fahrbahn. „Dadurch erlitt er mehrere Verletzungen und musste von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden“, erklärt die Polizei.