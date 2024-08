Knalleffekt vor Gericht: Brandstifter (19) macht überraschendes Geständnis

Zwei Männer haben sich am heutigen Dienstag, 6. August 2024, am Landesgericht Leoben wegen Brandstiftung und mehrfachen versuchten Mordes zu verantworten. Die beiden haben in der Nacht auf den 5. März ihren Barbershop im obersteirischen Liezen angezündet. Der Grund: 30.000 Euro Versicherungsprämie. Eine Familie im ersten Stock konnte sich nur durch Einschlagen einer Mauer in Sicherheit bringen. Einer der beiden Angeklagten gestand die Tat überraschend.

Flammeninferno in Liezen

Für die Staatsanwaltschaft war die Sachlage klar: Beide seien in finanziellen Nöten gewesen und wollten sich daher die Versicherungssumme holen. Während der ältere der beiden mit dem Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe wartete, soll der jüngere Mann das Feuer gelegt haben. Genaueres dazu liest du in: Flammeninferno in Liezen: Großbrand forderte zahlreiche Feuerwehren.

Achtköpfige Familie in Gefahr

Sogar Fensterscheiben des gegenüberliegenden Gebäudes seien durch die Druckwelle zerborsten. Die in der Etage über dem Geschäft lebende achtköpfige Familie wurde wach, konnte aber wegen des Feuers nicht mehr über das Stiegenhaus ins Freie flüchten. „Eine Wand zur Nachbarwohnung war in Trockenbauweise errichtet. Diese wurde mit einem kleinen Hammer eingeschlagen. So gelang die Flucht“, sagte der Ankläger. Wäre das nicht gelungen, hätte jemand sterben können, so der Vorwurf und daher auch die Anklage wegen versuchten Mordes. Außerdem entstand ein Schaden von rund 800.000 Euro am Mehrparteienhaus.

Wahrheit kommt Stück für Stück ans Licht

Als der Richter dann den 19-Jährigen genauer befragte, gab dieser nach anfänglichem Leugnen doch zu, dass er es war, der das Feuer gelegt hat. „Wir haben es gemeinsam gemacht. Es tut uns sehr leid“, sagte der junge Beschuldigte. „Ich habe den Brand gelegt, er hat mich hingefahren“, sagte er und deutete auf den zweiten Angeklagten. Der 39-Jährige habe ihn dazu gezwungen, ansonsten würde seinem Bruder etwas angetan. Der ältere der beiden Angeklagten dagegen blieb bei seiner Verantwortung. Er habe den 19-Jährigen lediglich dort aussteigen lassen, was er im Geschäft gemacht habe, wisse er nicht. Heute sollen nun noch Zeugen befragt werden. Für den morgigen Mittwoch sind die Schlussplädoyers sowie die Urteilsverkündung angesetzt. (APA/red.6.8.24)