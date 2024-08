Innovation in Tirol: Land fördert junge Unternehmer

LR Mario Gerber und Marcus Hofer, Geschäftsführer der Gründungszentrum Start Up Tirol GmbH unterstützen junge Unternehmer.

6. August 2024

„Als Impulsgeber und Treiber des digitalen und technologischen Wandels sind Start-ups von entscheidender Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft des heimischen Wirtschaftsstandorts. Darüber hinaus leisten sie auch einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen in unserer Region. Im Rahmen der Landesförderung unterstützen wir Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer unter anderem bei der Begleitung durch externe Beraterinnen bzw. Berater, bei Mietkosten oder bei externen Entwicklungskosten“, betont Wirtschaftslandesrat Mario Gerber.

Ideen zur Marktreife bringen

„Start-ups ziehen Investitionen an und tragen zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit bei. Daher ist es von großer Bedeutung, sie in allen Phasen ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Im Rahmen unseres ‚Boost.Up!-Programms‘ können wir den Gründerinnen und Gründern durch individuelle Beratung, regelmäßige Workshops und ein umfassendes Netzwerk die notwendigen Werkzeuge und Ressourcen mitgeben, um ihre Ideen zur Marktreife zu bringen“, meint dazu Marcus Hofer, Geschäftsführer der Gründungszentrum Start Up Tirol GmbH.

Zahlreiche Projekte werden unterstützt

Seit der Neuauflage des Technologieförderungsprogramms im Februar 2023 wurden durch das Land Tirol 18 Tiroler Projekte mit 360.000 Euro unterstützt. Darunter die Projekte CampingScout oder OneStone Studios. Die JungunternehmerInnen werden in der frühen Projektphase von Startup.Tirol in Form von individueller Beratung und regelmäßigen Workshops im Rahmen des „Boost.Up!-Programms“ begleitet.

