Kletterunfall in Ellmau: 59-Jähriger im Krankenhaus

Gegen 8.30 Uhr stiegen zwei Kletterer im Bezirk Kufstein in Tirol, ein 59-jähiriger und ein 28-jähriger Österreicher von der Gruttenhütte in Richtung des Gipfels der Ellmauer Halt auf. Der 28-Jährige stieg vor und gegen 10.20 Uhr löste sich eine Felsschuppe. Dies führte dazu, dass sich der 59-Jährige nicht mehr halten konnte und zehn bis fünfzehn Meter in die Tiefe bis zur nächsten Zwischensicherung stürzte. Er wurde zwar vom Seil gehalten, doch zog sich eine Verletzung unbestimmten Grades am Handgelenk zu. Der Mann musste vom Notarzthubschrauber geborgen werden und wurde ins BKH St. Johann geflogen.