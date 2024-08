Motorradunfall auf der A12: Lenker schwer verletzt

Veröffentlicht am 6. August 2024, 18:17 / ©pixabay.com

Der Österreicher war auf der A12 Inntalautobahn in Richtung Westen unterwegs und kam im Gemeindegebiet Schönwies (Bezirk Landeck/Tirol) aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er touchierte daraufhin eine Betonleitschiene, rutschte selbst 65 Meter am Asphalt entlang, bis er zum Stillstand kam. Das Motorrad jedoch rutschte noch 30 Meter weiter. Der 73-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und Händen. Er wurde sofort ins Krankenhaus Zams überführt. Die A12 war zeitweise nur einspurig gesperrt.