So verbringen die Wiener am liebsten ihren Urlaub

Durchschnittlich machen die Wiener dieses Jahr 15 Tage Urlaub. Ein Drittel verbringt ihn außerhalb der Stadtgrenzen, 47 Prozent möchten zusätzlichen zum Urlaub außerhalb auch ein paar Tage daheim verbringe. Knapp ein Fünftel (20 Prozent) beantworten die Frage, ob sie wegfahren mit einem Nein – eine Reduktion von 8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Diejenigen, die für ihren Urlaub Wien verlassen, bereisen in 55 Prozent der Fälle ein anderes österreichisches Bundesland. Etwas weniger (47 Prozent) geben an, ans Mittelmeer zu fahren. Fernziele außerhalb Europas sind bei 13 Prozent der Wiener geplant. Sieben Prozent geben an, andere Länder wie Deutschland oder Ungarn zu bereisen.

Wien bietet viele Möglichkeiten

Die Freizeitaktivitäten wurden durch die Studie ebenfalls abgefragt. 65 Prozent der Befragten stellen Treffen mit Freunden an die erste Stelle, für 52 Prozent ist Essen und Kulinarik die Aktivität Nummer Eins. „Wir sehen also, dass die Möglichkeiten, die Wien bietet, sehr gut angenommen werden. Und dass Freizeit nicht nur Sport oder Aufenthalt an der frischen Luft ist, sondern auch die Lokale der Wiener Gastronomie einen fixen Platz in den Plänen der Wienerinnen und Wiener eingenommen haben. Besonders die Schanigärten sind ein wichtiger Teil des Lebens in unserer Stadt“, so Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien.

Wo kühlt man sich ab?

58 Prozent nutzen die Abendstunden, um aus dem Haus zu gehen, 41 Prozent kaufen sich ein Eis. In mehr als jedem dritten Fall (35 Prozent) werden Freibäder wie das Gänsehäufel oder das Krapfenwaldlbad aufgesucht. Gut jeder Fünfte (22 Prozent) verfügt über eine Klimaanlage und bleibt daheim, mit einem Wert von 21 Prozent kühlen sich fast ebenso viele in Museen, Bibliotheken, Kinos oder anderen klimatisierten Orten ab.

Wien ist auch Urlaubsalternative

„Die Ergebnisse dieser Studie spiegeln die Erfahrungswerte wider, die wir haben“, bestätigt auch WIFO-Experte Oliver Fritz: „Wenn wir uns die verschiedenen Umfragen ansehen, die Wien eine der höchsten Lebensqualitäten der Welt zusprechen, dann ist es logisch, dass Wien auch eine Urlaubsalternative für die Wienerinnen und Wiener ist“

Wiens Bürgermeister ist überzeugt

Auch der amtierende Bürgermeister Wiens Michael Ludwig (SPÖ) ist von Wien als Urlaubsort überzeugt: „Als Bürgermeister und stolzer Bewohner Wiens verbringe auch ich gern meinen Sommer in unserer wunderschönen Stadt und genieße die vielfältigen Angebote, die Wien zu bieten hat.“ Die Ergebnisse der Studie sind für ihn ein klares Indiz: „Dies unterstreicht die Attraktivität von Wien als Urlaubsziel und bestätigt die Bemühungen der Wiener Stadtregierung, die Lebensqualität in der Stadt kontinuierlich zu verbessern.“