Wie schön! Grazer Straßen verwandeln sich wieder in ein Spielparadies

Kinder dürfen sich auf ein richtiges Spielparadies mitten in Graz freuen.

Kinder dürfen sich auf ein richtiges Spielparadies mitten in Graz freuen.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 18:43 / ©Stadt Graz / Die Abbilderei

Die Spielstraße findet einmal monatlich statt. Für die Kleinen gibt jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr vieles auszuprobieren. Egal ob Bälle, Stelzen, Schnüre, Seile, Gummis, Malsachen und Tische oder Straßenkreiden, Graz wird bereits am 13. August 2024 wieder bunt. Wo genau? In der Kaiserfeldgasse zwischen Neutorgasse und Nelkengasse.

Spiel und Spaß vorprogrammiert

Auch Bausteine, Matten, Rollen, Brettspiele, Tücher, alle möglichen Fahrräder, Handpuppen, Kostüme und vieles mehr stehen den Kindern am kommenden Dienstag wieder zur Verfügung. Auch in der Prankergasse, zwischen Idlhofgasse und Kindermanngasse, findet einmal monatlich, jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr, eine Spielstraße statt. Dort findet der nächste Termin am Dienstag, 27. August 2024, statt.

Freies & kreatives Spielen

Die temporäre Spielstraße regt Kinder zum ursprünglichen, freien und kreativen Spiel an. Unterstützt wird die liebevolle Aktion von professionellen Partnern der Grazer Spielmobile und Pädagogen. Auch Künstler begleiten die Spielstraße in der Kaiserfeldgasse. Kinder und Familien sind dazu eingeladen, den öffentlichen Raum neu zu entdecken und spielerisch zu nutzen.