„Endlich wieder Lebkuchen“: Handelsriese verkauft schon Weihnachts-Snack

In den "Billa"-Regalen stapeln sich bereits die Lebkuchen - im August!

Veröffentlicht am 6. August 2024, 19:17 / ©5 Minuten

Wir schreiben Dienstag, den 6. August 2024. Als eine Villacherin nur kurz in einen „Billa“-Markt in Wernberg wollte, sah sie es: Lebkuchen. Und sie fragte sich, ob es dafür nicht noch etwas zu früh sei? Gleichzeitig stand sie aber auch kurz davor, doch direkt eine Packung mitzunehmen, wie sie gegenüber 5 Minuten verrät: „Die sind ja auch im Sommer gut.“ Schlussendlich hat sie sich dann aber doch dagegen entschieden.

„Ihr wollt es doch auch“

Auch der Handelsriese selbst nimmt den frühen Beginn der Lebkuchen-Zeit mit Humor und postet die vollen Lebkuchen-Regale auf Facebook mit den Worten: „Ihr wollt es doch auch.“ Auch Facebook-Nutzer zeigen in den Kommentaren darunter , dass sie in Sachen Humor dem Handelsriesen um nichts nachstehen. „Ja im Sommer schmecken die Lebkuchen eh besser als im Winter. So als Pool-Snack ein bisschen Spekulatius für zwischendurch“, meint etwa eine Frau.

„Endlich wieder Lebkuchen“

Eine weitere erklärt: „Endlich wieder Lebkuchen. Zu Weihnachten brauch ich eh keine mehr.“ Eine Letzte vergleicht die Aktion gleich generell mit dem Weihnachtsfest: „August ohne Lebkuchen vom Billa ist wie Weihnachten ohne Baum.“ Zu guter Letzt gibt es dann aber auch noch jene Personen, die ganz offen sagen, dass ihnen die Lebkuchen im August zu früh sind. Auf dem Instagram-Account „klagenfurt_elite“ sprechen sich beispielsweise fast 80 Prozent dafür aus, dass es zu früh für Lebkuchen sei. Nur rund 20 Prozent freuen sich auf den Weihnachts-Snack im August.