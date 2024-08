Hunderte Euro: Millionen Österreicher bekommen 2025 mehr Geld

Wie das Bundeskanzleramt nun berichtet, profitieren von der Erhöhung der Familien- und Sozialleistungen in Österreich im Jahr 2025 rund 1,2 Millionen Familien mit 1,9 Millionen Kindern, 470.000 Bezieher von Pflegegeld, 200.000 Bezieher von Sozialhilfe und Mindestsicherung sowie weitere Empfänger von Sozial- und Familienleistungen.

So stark steigt die Familienbeihilfe an

Das heißt für Familien, dass mit 1. Jänner etwa die Familienbeihilfe von aktuell (je nach Alter) 132,30 bis 191,60 Euro auf 138,40 bis 200,40 Euro pro Monat ansteigen wird. Weiters werden für Familien noch „der Mehrkindzuschlag, der Kinderabsetzbetrag, das Kinderbetreuungsgeld, der Familienzeitbonus sowie das Schulstartgeld erhöht“, erklärt das Bundeskanzleramt in einer Aussendung. Zudem werden Pflegegeld, Sozialhilfe, Mindestsicherung, Studien- und Schülerbeihilfe, das Kranken-, Rehabilitations- und Wiedereingliederungsgeld sowie das Umschulungsgeld um jene 4,6 Prozent erhöht.

Alleinerzieherin mit zwei Kindern bekommt 1.100 Euro

Was aber bedeutet das für die Menschen in Österreich konkret? Dafür hat das Bundeskanzleramt ein Beispiel parat: „Eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern, die Teilzeit arbeitet und Sozialhilfe bezieht, profitiert von der Erhöhung der Sozial- und Familienleistungen im kommenden Jahr mit rund 1.100 Euro. Zusätzlich erhält sie auch weiterhin 60 Euro pro Kind und Monat – insgesamt 1.440 Euro pro Jahr. Diese wichtige Unterstützung aus dem Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut wird weitergeführt. Ab 2026 wird auch diese Leistung jährlich an die Inflation angepasst.“

Diese Leistungen steigen 2025 um 4,6 Prozent an: Familienbeihilfe

Mehrkindzuschlag

Kinderabsetzbetrag

Kinderbetreuungsgeld

Familienzeitbonus

Schulstartgeld

Pflegegeld

Sozialhilfe

Mindestsicherung

Studienbeihilfe

Schülerbeihilfe

Krankengeld

Rehabilitationsgeld

Wiedereingliederungsgeld

Auch Klimabonus gibt es wieder

In den kommenden Wochen und Monaten werden die Österreicher allgemein wieder einige Bonus-Zahlungen erwarten. So können sich derzeit mehrere tausend Haushalte einen 150 Euro-Gutschein für Schulartikel abholen. In fast allen österreichischen Kassen wird es dann ab September klingeln, wenn die jährliche Auszahlung des Klimabonus wieder startet. Alles, was du über den Klimabonus 2024 wissen musst, erfährst du hier: Klimabonus 2024: Jetzt ist fix, wann die Auszahlung startet.