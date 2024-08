Mehrfach verletzt: 82-Jähriger beim Wandern gestürzt

Heute Vormittag, am 6. August, war ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau in der Gemeinde Lendorf im Bereich der Hohen Leier in einer Seehöhe von etwa 2.274 Metern wandern. Beim Abstieg stürzte er dann etwa 50 Meter unterhalb des Gipfels auf dem gekennzeichneten Steig und zog sich mehrere Verletzungen zu, wie die Polizei berichtet. Ein selbstständiger Abstieg sei in weiterer Folge nicht mehr möglich gewesen, weshalb der Rettungshubschrauber ausrücken musste und den Mann ins Krankenhaus nach Villach brachte.