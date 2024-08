Frau (29) schwer verletzt: LKW löste Massenkarambolage aus

Gegen 14 Uhr kamen mehrere Fahrzeuge vor einer Ampel auf der B320 Salzburger Straße in Liezen, in Richtung Trautenfels, zum Stehen. An erster Stelle stand ein Auto mit einem Wohnwagen-Gespann aus Deutschland. Am Steuer saß ein 67-Jähriger.

Zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

Hinter ihm stand das Auto einer 29-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Plötzlich fuhr ein LKW, gelenkt von einem 40-Jährigen aus Salzburg, auf die stehende Kolonne auf. Der Wagen der 29-Jährigen wurde durch den Anprall gegen den Wohnanhänger aus Deutschland geschoben und zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Die 29-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in das UKH Kalwang eingeliefert werden. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. „An allen Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden“, heißt es abschließend von der Polizei Steiermark. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.