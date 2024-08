Magistrat schritt ein: Kärntner Milch musste Werbetafel abmontieren

Kärntner-Milch-Chef Helmut Petschar musste eine Werbetafel am Villacher Kirchtag wieder abmontieren.

Er musste eine Werbetafel für seine Milch wieder abmontieren. Seither hängt der Hausfrieden Rathaus – Kärntner Milch etwas schief.

Aber der Reihe nach …

Petschar lieferte Käse an den Stand des Villacher Kiwanis Club auf dem Oberen Kirchenplatz. Die Gegenleistung dafür: Eine Werbetafel für die köstliche Kärntner Milch. Allein, es lebt keiner im Frieden, wenn es den Verantwortlichen im Rathaus nicht gefällt. Ein Stoßtrupp des Wirtschaftshofes rückte aus und montierte die gut sichtbare Tafel wieder ab. „Es herrschte angeblich Werbeverbot, aber das Villacher Bier war überall zu sehen. Bin ja wie ein Falott dagestanden, der was Unredliches gemacht hat“, knurrte Petschar auf Anfrage von 5 Minuten verärgert.

Dabei wäre des Rätsels Lösung so nahe gewesen

Just die Abteilung des Altpräsidenten des Clubs, Christian Pober (ÖVP), wäre nämlich für die Genehmigung der Tafeln zuständig gewesen. Auf Anfrage klärt Laura Moser im Auftrag des Magistratsdirektors Alfred Winkler auf: „Es ist richtig, dass wir da eingeschritten sind, für die Werbetafel lag keine Genehmigung vor, die hätte man vor Beginn des Kirchtages im Rathaus beantragen müssen. So stand der Name der ‚Kärntner Milch‘ nicht auf unserer Liste.“

Petschar: „Hatte keine Ahnung“

„Peinlich nur, dass das vom Club einfach übersehen wurde“, legte ein Bediensteter des Wirtschaftshofes nach. Petschar: „Ich habe davon leider keine Ahnung gehabt. Auch nicht von den Hintergründen. Aber ich danke 5 Minuten, dass ich mich nun für das nächste Jahr auskenne und selbstverständlich um Genehmigung ansuchen werde.“ Jetzt ist nur noch die Frage offen, ob Milchwerbung im nächsten Jahr zum Bier passt und im Rathaus auch tatsächlich durchgewunken werden wird.