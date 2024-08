Tragisch: 64-Jähriger will Obst ernten und stürzt in den Tod

Ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) war am heutigen 6. August in den Nachmittagsstunden in seinem Garten zu Hause beschäftigt. Dabei ist er über eine hölzerne Außenstiege bei einer Garage des Anwesens auf das Podest in etwa zwei Meter Höhe gestiegen und wollte mit einer Zange Obst ernten. Dabei brach eine 90 Zentimeter hohe, hölzerne Brüstung, wodurch der Mann zwei Meter in die Tiefe stürzte. Obwohl seine Ehefrau noch die Rettung rief, konnte der Notarzt tragischerweise nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen.