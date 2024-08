Bis zu 32 Grad: Wo sich am Mittwoch Gewitter ausbreiten können

Am Vormittag dominiert am Mittwoch in Österreich noch überall die Sonne.

Am Vormittag überwiegt in Österreich am Mittwoch sonniges und trockenes Wetter. Später werden jedoch von den Berggipfeln im Westen Österreichs ausgehend die Quellwolken immer mächtiger. Besonders hier ist mit lokalen Regenschauern und auch mit Gewittern zu rechnen.

Gewitter am Abend in Österreich erwartet

„Diese breiten sich bis zum Abend bis nach Oberösterreich, sowie in die westliche Steiermark, nach Osttirol und bis nach Kärnten aus. In den Abendstunden können schließlich auch in der Südoststeiermark lokale Gewitter niedergehen“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Der Wind weht abseits der Gewitter am Mittwoch nur leicht. Der Morgen startet in Österreich noch relativ kühl mit Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad. Am Nachmittag gehen sich überall zwischen 23 und 32 Grad aus.