Am Nachmittag wird es ungemÃ¼tlich in KÃ¤rnten

Am späteren Nachmittag und Abend kommt in Kärnten verbreitet zu Regenschauern und Gewittern.

Am späteren Nachmittag und Abend kommt in Kärnten verbreitet zu Regenschauern und Gewittern.

Zunächst setzt sich am Mittwoch in Kärnten noch die Sonne durch. „Es wird sommerlich warm mit Werten zwischen 25 und 30 Grad“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Spätestens am Nachmittag bilden sich über den Bergen aber einige Quellwolken und im Westen entstehen erste Wärmegewitter mit Starkregen, Sturmböen und teilweise auch kleinerem Hagel. Diese breiten sich im Laufe des späteren Nachmittags bzw. Abend auf ganz Kärnten aus.