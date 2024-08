Wärmegewitter möglich: Der Mittwoch wird in der Steiermark wieder heiß

Der Mittwoch bringt in der Steiermark zunächst sonniges und sommerlich warmes Wetter. „Am Nachmittag werden die Quellwolken dann mehr und speziell im Bergland der westlichen Obersteiermark sind Wärmegewitter möglich“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. In den übrigen Teilen des Landes sollte der Tag allerdings trocken zu Ende gehen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages deutlich an. Am Nachmittag gehen sich sogar wieder bis zu 30 Grad aus.