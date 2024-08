Mehrmals überschlagen: 64-Jähriger wird aus Fahrzeugkabine geschleudert

Zu einem schweren Unfall ist es heute bei Heuarbeiten im Silbertal in Vorarlberg gekommen.

Veröffentlicht am 6. August 2024, 21:22 / ©illuminAnts e.K. | Christian D. Keller

In Silbertal (Vorarlberg) ist ein 64-jähriger Mann heute mit einem Rasant-Bergtrak im steilen und unwegsamen Gelände mit Heuarbeiten beschäftigt gewesen. Dabei ist die Arbeitsmaschine gegen 16.50 Uhr ins Rutschen geraten und hat sich in weiterer Folge mehrmals überschlagen. Der Fahrer wurde nach etwa 40 Metern aus der offenen Fahrzeugkabine geschleudert und blieb schwer verletzt in der Wiese liegen, wie die Polizei berichtet.

Schwerverletzter wurde per Tau geborgen

Die Arbeitsmaschine selbst ist noch rund 30 Meter weiter abgestürzt und beim darunter liegenden Waldstück zum Stillstand gekommen. Der Verunfallte musste im Endeffekt mit dem Tau vom Rettungshubschrauber geborgen werden, die total beschädigte Mähmaschine konnte bislang nicht geborgen werden. Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehren Silbertal und Schruns sowie die Rettung, Bergrettung, Polizei und der Rettungshubschrauber.