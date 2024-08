Ein Schluck vom Wörthersee: Bürgermeister setzen Statement

Der Grund für diese Entscheidung war jener Bericht, der am Montag vor einer Woche von der Abteilung „Wasserwirtschaft“ des Landes veröffentlicht wurde, wonach der ökologische Zustand des Sees nur noch „mäßig“ sei. Mit ihrer Aktion wollten sie die „hervorragende Qualität des Seewassers“ dennoch unter Beweis stellen. Mit dabei waren die Bürgermeister der Wörthersee-Gemeinden sowie Peter Peschel, Tourismusgeschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental.

„Unser See ist nicht nur ein Ort der Erholung“

„Wir möchten die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass unser See nicht nur ein Ort der Erholung ist, sondern auch höchste Standards in Bezug auf Wasserqualität erfüllt“, meint etwa der Bürgermeister von Maria Wörth, Markus Perdacher. An der Schiffsanlegestelle in seiner Gemeinde hat die Aktion am gestrigen 5. August stattgefunden.