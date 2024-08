Fußgängerin (15) stürzte in Lienz in drei Meter tiefen Schacht

Eine Passantin setzte die Rettungskette in Gang.

Eine Passantin setzte die Rettungskette in Gang.

Veröffentlicht am 7. August 2024, 06:35 / ©5 Minuten

Sie hatte nicht bemerkt, dass das Abdeckgitter des Schachtes nicht ordnungsgemäß in der vorgesehen Einfassung lag und fiel mit dem Gitter in den Schacht. Eine Passantin setzte die Rettungskette in Gang.

15-Jährige aus Schacht gerettet

Die 15-Jährige wurde mit Unterstützung der FFW Lienz gerettet und mit leichten Verletzungen von der Rettung in das BKH Lienz verbracht. Laut polizeilichem Ermittlungsergebnis wurden an diesem Schacht aktuelle keine Arbeiten durchgeführt. Im Einsatz standen fünf Fahrzeuge der FFW Lienz mit 24 Kräften, ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Einsatzleiter und eine Streife der Polizeiinspektion Lienz.