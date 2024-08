Kärntnerin im Mode-Himmel: Laura-Sophie Lang bei „Milano Fashionweek“

Laura-Sophie Lang ist in der Vorauswahl.

Veröffentlicht am 7. August 2024, 06:52 / © Mihael Vuzem

Von Klagenfurt aus gibt es ein eigenes Shuttle zu dem Event. Bereits in der näheren Auswahl ist die Klagenfurter Studentin Laura-Sophie Lang, Die 19-Jährige feiert bereits international Erfolge und versuchte ihr Glück schon bei Gucchi, woran sie nur knapp scheiterte.

Nur wenige Models aus Österreich

Die Milano Fashionweek ist eine der größten der Welt und nur einige wenige Models aus Österreich schaffen es dorthin. In den letzten Jahren waren die Meisten von der Agentur 1st Place Models, von dem Österreicher Dominik Wachta gegründet. Dieses Jahr allerdings wird 1st Place Models einen eigenen Showblock bei der Modewoche gestalteten und hat ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Models. Außerdem werden fünf Designer nominiert, darunter die Wienerin Julia Lara König, oder die Steirerin Christa Franz. Den ausgewählten Models werden Flüge und die Unterkunft bezahlt und sie erhalten zusätzlich eine Gage. Der Austro-Showblock findet am 18.09.2024 in einem historischen Mailänder Palais statt.