Aus- und Weiterbildung in Wien: 35 Prozent mehr Menschen beim „waff“

Viele Arbeitnehmer wollen ihre Position am Arbeitsmarkt verbessern und nutzen deshalb das Informations-, Beratungs- und Förderangebot des „waff“ (Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds). Allein im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete der waff einen Zulauf von 12.844 beschäftigte Wiener, die erstmals in Beratung gekommen sind. Das entspricht einem Zuwachs von 35 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023. Im ersten Halbjahr 2024 wurde auch mehr Geld für Aus- und Weiterbildungen zugesagt: 8,5 Mio. Euro bedeuten ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023.

Engagierte Wiener finden neue Chancen

„Die Stadt Wien bietet allen Wiener, die durch Einsatz weiterkommen wollen, alle Möglichkeiten für einen beruflichen Auf- oder Umstieg. Zudem gibt es auch Bereiche, in denen in Wien Fachkräftebedarf besteht und wo engagierte Wiener*innen neue Chancen vorfinden. Der waff verbindet die Menschen mit der Wirtschaft und bietet die passenden Qualifikationen an, egal ob in der IT, den ‚green jobs‘ oder Gesundheitsberufen. Zudem fördern wir mit den Frauenprogrammen des waff gezielt die Gleichstellung am Arbeitsmarkt. Allein heuer stellen wir für Aus- und Weiterbildung von beschäftigten Wiener*innen rund 18,4 Mio. Euro zur Verfügung“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

waff-Kunden haben konkrete Ziele

Die waff-Kunden haben konkrete Ziele, die sie mit waff-Unterstützung anstreben. Sprachkurse, allen voran Deutschkurse, sind ein wesentlicher Baustein in der Aus- und Weiterbildung. Rund 1.700 beschäftigte Wiener*innen holten sich heuer schon Unterstützung für das Nachholen eines formalen Bildungsabschlusses, etwa einen Lehrabschluss, die Berufsreifeprüfung oder einen Abschluss im Gesundheits- und Sozialbereich. Auch die Stärkung der digitalen Kompetenzen zählt zu den wichtigsten Zielen.

Es braucht Motivation

waff-Geschäftsführer Fritz Meißl weist auf die Leistungen des waff hin: „ Die Vereinbarkeit von Aus- und Weiterbildung ist neben Job und Familie nicht einfach. Es braucht Motivation, Zeit und Energie. Der waff steht bei diesem Entscheidungsprozess mit Information und kostenloser Beratung an der Seite der Arbeitnehmer*innen. Die finanzielle Unterstützung zur Aus- und Weiterbildung soll den Weg möglichst unkompliziert ermöglichen. Nehmen Sie dieses Angebot wahr und starten sie mit Mut in die berufliche Veränderung! „

Förderungen

Grundsätzlich ist eine Basisförderung für berufsbezogene Aus- und Weiterbildung für alle beschäftigten Wiener in der Höhe von 300 Euro möglich. Je nach Einkommen und Ausgangsqualifikation betragen die Förderungen sogar bis zu 5.000 Euro. Zusätzlich gibt es ein Stipendienprogramm für Frauen, die berufsbegleitend ein Studium im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik absolvieren. Hier gibt es für das Bachelor-Studium ein Stipendium von 10.000 Euro und für das Master-Studium ein Stipendium von 7.500 Euro.