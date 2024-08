Weichen für Zukunft gestellt: Florian Buchmayr verlässt HAK Villach

Im Jahr 2020 übernahm der gebürtige Klagenfurter die verantwortungsvolle Position als HAK-Direktor in Villach und seither ist an dieser Schule viel passiert. „Wir haben Österreichs erste SmartHAK gegründet, ein komplettes pädagogisches Konzept, wir haben die erste JusHAK ins Leben gerufen und die alten Ausbildungsschwerpunkte wurden komplett reformiert“, berichtet Florian Buchmayr im Gespräch mit 5 Minuten über die Entwicklungen während seiner Zeit als Direktor.

Fit für die Zukunft

Aktuell gibt es an der HAK Villach also die SmartHAK und die JusHAK, wobei erstere noch in die Zweige Start-up und Management und Sport- und Eventmanagement unterteilt ist. Mit der Schulleitung ist zum jetzigen Zeitpunkt Thomas Langer betraut und „die Weichen für die Zukunft sind gestellt, die Schule ist fit für die nächste Zeit“ meint Buchmayr im Interview.

Erfahrungen mit einbringen

Mit all diesen Erfahrungen im Gepäck ist der künftige Schulqualitätsmanager bestens gerüstet für seine neuen Aufgaben in der Bildungsdirektion. „Ich möchte meine Erfahrungen aus dem höheren Schulbereich mit einbringen und auch im Sinne einer Servicefunktion zur Verfügung stehen“. Zudem war Buchmayr jahrelang in der Privatwirtschaft tätig, so beispielsweise bei Neckermann, oder APS, bevor es ihn wieder nach Kärnten zog, wo auch seine Frau als Ärztin arbeitet. „Ich kenne also beide Schienen sehr gut und ich möchte dem Bildungssystem etwas zurückgeben“, sagt Buchmayr zu seiner neuen Position.

Neue Herausforderungen

Natürlich sieht er sich auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert. „Es gibt Herausforderungen unterschiedlichster Natur, jede Schule hat besondere Herausforderungen und man muss mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen.“ Aber auch den gesellschaftlichen Kontext hat der hoch motivierte Ex-Schuldirektor fest im Blick: „Die Gesellschaft verändert sich im Zeitraffer und die Herausforderungen werden täglich neu geschrieben“.

Konkretes Aufgabenportfolio

Die Aufgaben als Schulqualitätsmanager sind ebenfalls sehr vielfältig. „Es gibt ein gesetzlich aufgelegtes Portfolio, doch genaueres wird erst festgelegt“, so Buchmayr. „Schulen müssen Entwicklungspläne machen und wissen, wohin sie wollen und wo sie sich positionieren, das wird ihnen dann in Reflektionsgesprächen mitgeteilt“, beschreibt er grob einen Teil seiner Arbeit.

„Wir haben tolle Sachen bewegt“

So wie ihn die HAK Villach vermissen wird, wird auch er vieles an seiner Arbeit als Direktor vermissen. Vor allem, wie er es 5 Minuten gegenüber bezeichnet, „das an der Front stehen, das Unterrichten. Wir haben ganz tolle Sachen bewegt. Das geht nicht, wenn die Schüler und Schülerinnen nicht bereit sind, das mitzutragen. Es ist immer eine Partnerschaft“, lässt Buchmayr seine letzten Jahre Revue passieren.

Schüler im Mittelpunkt

Die Schulen selbst sieht er als „Elternersatz, Beichtvaterersatz, Psychologenersatz und Reibebaum in der Pubertät“ und lässt so seinen Respekt vor dem Schulsystem erkenntlich werden. „Mir ist es besonders wichtig, dass der Schüler, die Schülerin im Mittelpunkt steht“, meint Buchmayr zum Abschluss des Gesprächs mit 5 Minuten.