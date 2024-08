Sommerzeit ist Ferienzeit: Gratis Events für Kinder in Wiener Parks

Jahr für Jahr sorgt in den Sommerferien das WienXtra-Ferienspiel für unvergessliche Erlebnisse. Auch in diesem Sommer bieten sich noch genügend Gelegenheiten, zahlreiche Theatervorführungen, Sportkurse, Führungen und Co. zu besuchen.

Bücherei in Wiener Parks

Der Eintritt ist für Besucher größtenteils kostenlos. Ohne Anmeldung ist etwa ein Besuch der Reihe „Lesen im Park“, bei dem sich fünf Wiener Parks in Büchereien unter freiem Himmel verwandeln, möglich. So etwa bereits heute, Mittwoch 7. August 2024 von 14 bis 18 Uhr, der Auer-Welsbach-Park im 15. Bezirk. Dort kann in Kinderbüchern geschmökert und unkompliziert ein Buch ausgeliehen werden.

In Floridsdorf und Ottakring

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren gibt es bis zum Ferienende jeden Mittwoch um 9.30 Uhr Gratis-Führungen durch die ebswien-Kläranlage in Simmering. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Zweimal gibt es noch die Gelegenheit, „Vorhang auf im Park“ zu erleben. Dabei wird der Park für Kinder von 3 bis 13 Jahren zur Bühne. So auch morgen, Donnerstag 8. August 2024, der Floridsdorfer Wasserpark. Ab 17 Uhr zeigt Dario Zorell seine Clown Show und Mira & Lilly von Beat Poetry Club leiten ab 18.15 Uhr einen interaktiven Tanzworkshop. Und am 14. August wird’s im Kongresspark in Ottakring mit einer Märchenerzählung und einem Kinderkonzert musikalisch. An diesen Tagen ist außerdem auch von 14 bis 17 Uhr Hollis Grätzltour vor Ort.