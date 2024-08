Bauarbeiten in der Karfreitstraße: „Geschäfte bleiben gut erreichbar“

Veröffentlicht am 7. August 2024, 10:09 / ©5 Minuten

Ab Montag, dem 12. August 2024, rollen die Bagger in der Karfreitstraße an. Die Energie Klagenfurt GmbH beginnt mit dem vierten und letzten Bauabschnitt zur Erneuerung der Fernwärmeleitungen zwischen der Lidmanskygasse und der Paulitschgasse. Dieser Bereich bleibt bis in den Herbst hinein gesperrt.

Geschäftsbetrieb läuft weiter

Die gute Nachricht: Der Geschäftsbetrieb in der Karfreitstraße wird durch die Bauarbeiten kaum beeinträchtigt, heißt es seitens der Wirtschaftskammer Kärnten. Fußgänger und Radfahrer können die Straße weiterhin passieren. Auch für Autofahrer sind nur kurze Umleitungen nötig, beispielsweise über die 10-Oktober-Straße oder die Bahnhofstraße. Der Busverkehr wird über die Adlergasse und die Burggasse umgeleitet.

Unveränderte Öffnungszeiten

Die Betriebe in der Karfreitstraße bieten ihre Dienstleistungen trotz der Bauarbeiten zu den gewohnten Öffnungszeiten an. WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm betont: „Uns ist es wichtig, dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer trotz der Herausforderungen durch die Bauarbeiten weiter ihren Geschäften nachgehen können.“