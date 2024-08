Unwetterwarnung für Kärnten: Ab Nachmittag Gewitter und Starkregen

Am Mittwoch begann der Tag in Kärnten größtenteils freundlich, mit nachlassenden gewittrigen Schauern in Klagenfurt und Villach. Skywarn Austria erklärt: „Eine schwache Kaltfront sorgt heute mit Schwerpunkt im Bergland und im Süden für ein deutlich erhöhtes Unwetterrisiko.“ Laut Skywarn Austria gilt für Unterkärnten die Warnstufe Rot und für Oberkärnten die Warnstufe Orange. Ab dem Nachmittag können kräftige Gewitter auf Kärnten treffen. Besonders in Unterkärnten ist mit Starkregen, möglichen Überflutungen und Hagel zu rechnen.

©Screenshot „zamg.at“ Für Unterkärnten werden ab dem späten Nachmittag und Abend die stärksten Gewitter erwartet.