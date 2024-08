Betrügerin trickst mit Stornierungsmasche und erbeutet Tausende Euro

Veröffentlicht am 7. August 2024, 11:33 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Am Dienstag, dem 6. August 2024, wurde eine 40-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Opfer eines Telefonbetrugs. „Dabei wurde ihr in englischer Sprache mitgeteilt, dass von ihrem Kundenkonto rechtswidrig eine Bestellung durchgeführt worden sei. Unter dem Vorwand, die Bestellung zu stornieren, verschaffte sich die Unbekannte Zugang zum Laptop und zum Handy des Opfers“, heißt es seitens der Polizei. In der Folge wurden mehrere Tausend Euro von ihrem Onlinekonto abgebucht. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen.