Lebensfreude für Angehörige: FH Kärnten startet Ergotherapieprogramm

In Kärnten startete im November 2023 ein bedeutendes Projekt zur Gesundheitsförderung in Pflegewohnheimen: „Gesundheit hat kein Alter: Transfer Kärnten“ ist von der FH Kärnten und der Diakonie de La Tour initiiert und wird vom Fonds Gesundes Österreich finanziert. Ein Teilstück des Projekts, das ergotherapeutische Programm „LEBENSFREUDE – Im Alltag tun was gut tut®“, widmet sich Angehörigen von den Bewohnern und wird erstmals in Kärnten umgesetzt. Es zielt darauf ab, die Betätigungsgesundheit, Lebensqualität sowie das Wohlbefinden der Angehörigen zu fördern, heißt es seitens der FH Kärnten.

Für ein gesünderes Leben

In Österreich leben über 96.000 Menschen in Pflegeheimen, nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Angehörigen stehen oft vor großen Herausforderungen, so heißt es in der Presseaussendung der FH Kärnten. Aus einem Zusammen-Wohnen werden Besuche im Heim, gemeinsame Tagesabläufe verändern sich und Unternehmungen bekommen einen anderen Charakter. Einen geliebten Menschen in eine Institution zu übergeben, kann mit Schuld, Angst und Traurigkeit verbunden sein. Ganz egal, ob die Person davor schon selbst gepflegt wurde, oder nicht. Genau hier setzt „LEBENSFREUDE – Im Alltag tun was gut tut®“ an, so die FH Kärnten. Entwickelt und basierend auf dem erfolgreichen Modell von Ursula Costa und Team aus Tirol, wurde das Programm erstmalig von den Ergotherapeutinnen Lisa Resei und Sabine Murbacher mit Angehörigen durchgeführt. Das Programm ist speziell auf die Bedürfnisse derAngehörigen zugeschnitten und stärkt ihre Gesundheits- und Lebenskompetenzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 13:57 Uhr aktualisiert