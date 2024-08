Wetterwarnung für die Steiermark: Kräftige Gewitter im Anmarsch

Eine schwache Kaltfront sorgt heute mit Schwerpunkt im Bergland und im Süden für ein deutlich erhöhtes Unwetterrisiko. Warnstufe Rot, die dritte von insgesamt vier Stufen, gilt dabei laut „Skywarn“ für das Tiroler Unterland, weite Teile Salzburgs, das Salzkammergut, die Obersteiermark, Unterkärnten und die Weststeiermark. Für die restlichen Gebeite der Steiermark gilt die Warnstufe Orange.

Kräftige Gewitter steuern auf die Steiermark zu

Ab dem frühen Nachmittag bilden sich laut der Wetterwarnung von Vorarlberg bis in die Obersteiermark zahlreiche teils kräftige Gewitter. „In den folgenden Stunden breiten sich die Zellen in die umliegenden Gebiete und weiter ostwärts aus. Die heftigsten Gewitter gehen dabei am späten Nachmittag und am Abend vom Tiroler Unterland bis ins Salzkammergut sowie am Abend und in der Nacht in Unterkärnten und der Weststeiermark nieder„, wissen die Experten. In der Nacht ziehen die Schauer bis ins Südburgenland weiter. Weitere Gewitter können am Abend und in der Nacht auch im Waldviertel niedergehen.

Überflutungen möglich

In orangen und insbesondere im roten Warngebiet bestehe deutlich erhöhtes Unwetterrisiko. „Die größte Gefahr geht dabei aufgrund der langsamen Zuggeschwindigkeit von Überflutungen und Muren durch Starkregen aus. Lokal können auch Hagel (bis 4 Zentimeter) und Sturmböen auftreten“, warnen die Wetterexperten.