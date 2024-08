Zweifacher Mord in Wiener Hotel: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Bei dem ersten Fall handelte es sich um einen Fenstersturz, welcher zunächst nicht eindeutig als Fremdverschulden eingeordnet werden konnte. Wie die Polizei am Mittwoch bei einer Pressekonferenz erläuterte, war der Mann nach dem Fund seines zweiten Opfers am 23. Juli rasch ins Visier geraten und noch am selben Tag in seiner Heimat verhaftet worden.

Zwei Arbeitskollegen getötet

Der 33-Jährige hat nach seiner raschen Auslieferung gestanden, seine beiden slowakischen Kollegen in einer Wiener Baufirma, getötet zu haben, da er sich von diesen bedroht gefühlt hatte. Sein erstes Opfer, ein 44-Jähriger, wurde am 16. Juli bewusstlos geschlagen und aus dem vierten Stock des Hotels geworfen. Ein 29-Jähriger wurde vom Verdächtigen offenbar durch massive Gewalt erschlagen, ein Überwachungsvideo zeigte das Eindringen des Tschechen in dessen Zimmer.