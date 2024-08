Kein Baden in der Sattnitz: weitere Keime nach Probennahme

Erneut wurde eine Entrokokken-Grenzwertüberschreitung in der Sattnitz gemessen.

Erneut wurde eine Entrokokken-Grenzwertüberschreitung in der Sattnitz gemessen.

Veröffentlicht am 7. August 2024, 12:09 / ©5 Minuten Canva Montage

Die Gesundheitsbehörde der Landeshauptstadt Klagenfurt empfiehlt daher dringend, in der Sattnitz abwärts der Schleuse den gesamten Flusslauf entlang im Klagenfurter Stadtgebiet nicht zu baden, heißt es in der Presseaussendung der Stadt Klagenfurt. „Es werden weiterhin zweimal wöchentlich Wasserproben entnommen“, informiert die Stadt Klagenfurt. Von der Schleuse aufwärts bis zum See sind die Werte unbedenklich.