„200 Minuten mehr Reisezeit“: Einsatz legte Zugverkehr im Raum Graz lahm

Veröffentlicht am 7. August 2024, 12:43 / ©Leserfoto

„Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 200 Minuten mehr Reisezeit ein“, so die Bitte der ÖBB am Mittwochvormittag. Der Grund: Wegen eines Rettungseinsatzes waren zwischen Graz Hauptbahnhof und Gratwein-Gratkorn Bahnhof bis zum frühen Nachmittag keine Fahrten möglich. Die genauen Hintergründe zum Rettungseinsatz sind noch nicht bekannt. Die Fernverkehrszüge warteten die Sperre vorerst ab. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. „Bitte beachten Sie, dass das Platzangebot begrenzt sein kann, und nutzen Sie daher nach Möglichkeit auch alternative Reisemöglichkeiten“, bitten die ÖBB.

Streckenunterbrechung aufgehoben

Mittlerweile dürfte sich die Lage wieder entspannt haben. Laut Störungskarte der ÖBB waren bis ca. 12.30 Uhr keine Fahrten auf der betroffenen Strecke möglich. Inzwischen wurde die Streckenunterbrechung wieder aufgehoben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 12:48 Uhr aktualisiert