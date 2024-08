Mehrere Verletzte: Lenker rast durch Wien und verursacht Frontal-Crash

Ein 27-jähriger Fahrzeuglenker (Staatsbürgerschaft: Russische Föderation) lenkte Dienstag, 6. August, sein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Haidequerstraße in Fahrtrichtung Erdbergstraße. Hierbei soll das Fahrzeug bereits mehrmals mit dem Randstein der Fahrbahn kollidiert, in die entgegenkommende Fahrspur gefahren, bei einer dort vorhandenen Schutzinsel vorschriftswidrig links vorbeigefahren und mit einem anderen Fahrzeug seitlich kollidiert sein.

Frontalkollision mit PKW

In weiterer Folge wurde das Auto wieder in die rechte Fahrspur geschleudert und der Lenker fuhr weiter nach links, abermals in die entgegenkommende Fahrspur. Hierbei kollidierte der 27-jährige Fahrzeuglenker frontal mit einem weiteren Fahrzeug und kam am dort vorhandenen Gehsteig zum Stillstand.

Mehrere Verletzte

Ein Motorradlenker musste auf Grund dessen stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden und kam zu Sturz. Vier Personen wurden durch die Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Darunter der schwer verletzte 27-Jährige. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Suchtgift sicher gestellt

Im Zuge der weiteren Amtshandlung konnte im Fahrzeug des 27-Jährigen eine geringe Menge Suchtgift (verm. Kokain) vorgefunden und sichergestellt werden. Weitere Erhebungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 13:29 Uhr aktualisiert