„Drogenküche“ und Waffen gefunden: Blutverschmierter Mann sorgte für Aufsehen

Ein blutverschmierter Mann habe in einem Stiegenhaus gegen eine Wohnungstüre geklopft und in weiterer Folge dieses verlassen. Weiters wurde angegeben, dass der Mann eine augenscheinliche Schusswaffe in seinem Hosenbund getragen haben soll.

Waffe, Kokain und Co.

Dank einer Sofortfahndung konnte ein 36-jähriger Slowene im Bereich der Dornbacherstraße gefunden werden. Bei einer Personsdurchsuchung konnten Polizisten bei dem Mann eine Schusswaffe der Kategorie B ( Walther 7.65mm) samt Magazin vorfinden. Auch konnten sechs Stück Munition, ein Pfefferspray sowie ein „Baggy“ mit vermutlichem Kokain vorgefunden und sichergestellt werden.

Gasdruckpistole und „Drogenküche“ gefunden

Weiters kam heraus, dass der 36-Jährige zuvor in seiner Wohnung wegen eines mutmaßlichen Streits am Telefon diverse Möbelstücke sowie einen Glastisch zerstörte. Hierbei dürfte sich der Mann Verletzungen im Bereich der Hand zugezogen haben. In der Wohnung konnten eine Gasdruckpistole sowie diverse Gegenstände, die im Zusammenhang mit Suchtmittel standen, vorgefunden und sichergestellt werden (Schweißgerät, Taschenwaage sowie Streckmittel).

Festgenommen und in Justizanstalt eingeliefert

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Festgenommene, nachdem er einer medizinischen Versorgung zugeführt wurde, in eine Justizanstalt gebracht. Er wurde mehrfach angezeigt sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Bei dem Vorfall wurden keine anderen Personen verletzt. Weitere Ermittlungen laufen.