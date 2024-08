Klagenfurt im Aufruhr: Klarheit bei Magistratsdirektor-Affäre gefordert

Die Klagenfurter FPÖ, gemeinsam mit Team Kärnten und der ÖVP, drängt auf ein sofortiges Ende der Vergleichsgespräche mit dem abberufenen Magistratsdirektor Peter Jost im Klagenfurter Rathaus. Die Partei will zuerst klären, ob Jost als Vertragsbediensteter oder Beamter angestellt war, wie der „ORF“ berichtet.

Kein „Sommerloch“ im Rathaus

Auch im Sommer gibt es keine Ruhe im Klagenfurter Rathaus. Die FPÖ fordert ein sofortiges Ende der Vergleichsgespräche, die Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Team Kärnten Klubobmann Patrick Jonke angeblich mit dem abberufenen Magistratsdirektor Peter Jost führen. Laut Andreas Skorianz, dem freiheitlichen Klubobmann, gibt es eine Anweisung des Bürgermeisters, dass städtische Mitarbeiter keine dienstlichen Gespräche mit Jost führen dürfen. Trotzdem sollen Vergleichsgespräche stattfinden.

Beamter oder Vertragsbediensteter?

Der Kern des Streits dreht sich darum, ob Peter Jost als Beamter oder Vertragsbediensteter angestellt war. Sollte er als Beamter gelten, würden die meisten seiner Ansprüche verfallen. Eine Entscheidung des Erstgerichts besagt, dass Jost kein Beamter sei. Diese Einschätzung soll auch vom Oberlandesgericht Graz geteilt werden, das Urteil wird in den nächsten Tagen erwartet.

Forderungen der FPÖ

Für den Fall, dass Jost tatsächlich kein Beamter ist, verlangt die FPÖ, dass die Stadt zum Verfassungsgerichtshof geht. Es sei möglich, dass dort eine andere Entscheidung getroffen wird, so Skorianz. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) bezeichnete die Situation als „Sommertheater“ und betonte, dass weder er noch Jonke offizielle Vergleichsgespräche führen würden. Die FPÖ kritisiert auch das Auswahlverfahren für den neuen Magistratsdirektor. Eine Personalberaterin, die die Kandidatenhearings durchführen sollte, wurde nach Protesten abgezogen, da sie für die ÖVP im Wiener Landtag sitzt.

„Versuch der parteipolitischen Einflussnahme auf Postenbesetzungen scheint hoch im Kurs zu sein“

„Egal ob SPÖ oder ÖVP – der Versuch der parteipolitischen Einflussnahme auf Postenbesetzungen scheint hoch im Kurs zu sein“ kritisiert Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt, eine von der FPÖ geortete Panne im aktuellen Auswahlverfahren für den neuen Magistratsdirektor, in dem eine ÖVP-Landtagsabgeordnete aus Wien Kandidat:innenhearings hätte durchführen sollen. Motschiunig pocht weiterhin auf mehr Transparenz bei Postenbesetzungen: „Wir befinden uns in Klagenfurt in einer äußerst verzwickten Lage und brauchen die besten Köpfe, um die Stadt zukunftsfit zu machen. Politische Schlagseiten dürfen keine Rolle bei der Vergabe von Stellen spielen. In die Klagenfurter Besetzungspolitik muss endlich mehr Transparenz einkehren.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 13:39 Uhr aktualisiert