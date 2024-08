Mehrere Schüsse in Schottergrube abgefeuert: Polizei sucht Zeugen

„Am 13. Juli 2024 dürfte sich ein Unbekannter zwischen 17 und 18 Uhr in Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) genauer mit seiner Pistole (Kaliber 9mm, Vollmantel) auseinandergesetzt haben“, berichtet die Landespolizeidirektion am Mittwochvormittag. Konkret soll die Person mehrere Schüsse in einer Schottergrube abgegeben haben. Dabei schlug eines der Projektile in ein Einfamilienhaus einer nahegelegenen Siedlung ein.

Ermittlungen laufen, Zeugen gesucht

Das Projektil, Patronenhülsen und weitere Spuren wurden sichergestellt. Aktuell werden vom Landeskriminalamt Steiermark Ermittlungen aufgrund einer Gefährdung der körperlichen Sicherheit geführt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise können, auch anonym, an die Polizeiinspektion Oberzeiring unter 059133/6303 oder [email protected] gemeldet werden.