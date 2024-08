PV-Anlagen Fördertopf: Wirbel um Verzögerungen

Schon seit längerem herrscht Chaos um die Förderungen für die Photovoltaik-Anlagen. Nun hagelt es weiter Kritik am Förderprozess. „Förderanträge für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen warten seit Monaten auf ihre Bearbeitung – eine Verzögerung, die viele Kärntnerinnen und Kärntner, die bereits teure Investitionen getätigt haben und nun vergeblich auf die ihnen versprochenen Gelder warten, verärgert“, erklärt heute Kärntens FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer.

„Kärnten im digitalen Zeitalter noch nicht angekommen“

„Vollmundig wurde den Bürgern eine ,schnelle und unbürokratische Antragstellung auf digitalem Weg‘ versprochen. Nun ist von mindestens 6 Monaten Bearbeitungsdauer der Förderanträge auszugehen“, so FPÖ-Chef Angerer, der zudem kritisiert, dass man es scheinbar verabsäumt hat, sicherzustellen, dass geeignete Ressourcen und Strukturen, bei der Schaffung der teuren Abteilung 15, aufgebaut werden, um eine solche Förderabwicklung durchführen zu können. Das beweist leider auch einmal mehr, dass Kärnten im digitalen Zeitalter noch immer nicht angekommen ist. Laut Angerer, solle sich die Regierung fragen, warum sie solche Versprechen, ohne die notwendige Infrastruktur für die Umsetzung macht und inwiefern die die Errichtung von PV-Anlagen zukünftig noch attraktiv sein soll.

„Unklare Strukturen gehen zulasten der Kärntner“

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, kritisiert die unklaren Strukturen und die Prozesse, die auf das „ohnehin belastete Konto der Kärntnerinnen und Kärntner gehen, die wieder einmal draufzahlen“. Sie betont, dass das Land auf diese Form des politischen Gestaltungswillens wirklich verzichten kann. Auch merkt Voglauer an, dass sie froh ist, dass die Förderungen jetzt zur Auszahlung kommen und ein effizienter Prozess in Aussicht gestellt wird. „Die unkomplizierte und rasche Abwicklung ist zentral für den Turbo in der Energiewende“, so Voglauer.

„Auszahlung beträgt immer noch sechs bis sieben Monate“

Team Kärnten Chef und Bürgermeister Gerhard Köfer merkt an, dass es im Zeitalter der Digitalisierung höchst mangelhaft ist, dass die Auszahlung noch immer eine Wartezeit von sechs bis sieben Monaten aufweist, dies gehe zulasten jener Bürger, die sich aktiv an der Energiewende beteiligen. „Es wäre im Sinne der Antragsteller wünschenswert, dass dieser nicht erst 2025 das Licht der Welt erblickt“, heißt es in der Presseaussendung des Team Kärnten.