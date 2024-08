Alpinunfall: Urlauberfamilie von knapp 2.700 Metern geborgen

Die Besatzung des Notarzthubschraubers C7 rückte in den Bezirk Spittal an der Drau aus.

Eine vierköpfige Familie aus Niederösterreich unternahm am heutigen Mittwoch eine Hochtour am Wiener Höhenweg in der Schobergruppe. Dabei wurde der 43-jährige Vater von einem aus einer Wand losgelösten Stein am Bein getroffen. „Er konnte die Tour nicht mehr fortsetzen“, heißt es seitens der Polizei.

Notarzthubschrauber rückte zum Wiener Höhenweg aus

Der Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers C 7 geborgen und ins BKH Lienz geflogen. „Die Ehefrau und die beiden Kinder wurden in der Folge ebenfalls vom Hubschrauber geborgen und zu einer Hütte gebracht“, so die Beamten abschließend.