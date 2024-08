Wiedereröffnung in Murau: „JYSK“ setzt auf Regionalität

„Mein Team und ich sind stolz auf unseren neuen Store“, so District Manager Amra Silajdzija. Kernstück jenes Stores in Murau (Steiermark), der am 16. August wiedereröffnet, ist das Matratzenstudio, das von allen Seiten zugänglich sein wird. „Regionalität ist uns wichtig, deswegen bieten wir heimische Marken wie Sembella und Optimo an“, so Country Director Sándor Szimeiszter. Anlässlich der Eröffnung wird man in der ersten Woche auch mit Rabatten bis zu minus 70 Prozent aufwarten, heißt es in einer Aussendung. „Mein Team und ich freuen uns auf jeden einzelnen Besuch“, so Store-Manager Sarah Zeiler abschließend.