Klagenfurter Hausbetreuer schlittert in die Insolvenz

Veröffentlicht am 7. August 2024, 15:09 / ©APA/dpa

Muhamed Kovacevic, der seine Tätigkeit als Hausbetreuer und Hausmeister im Frühjahr 2020 begann, hat Passiva in Höhe von rund 82.900 Euro angehäuft. „Die Aktiva belaufen sich auf 9.550 Euro, sodass die Überschuldung mit 73.350 Euro zu beziffern ist“, so der AKV.

Fünf Gläubiger betroffen

Von der Insolvenz sind fünf Gläubiger betroffen. „Die Ursachen der Insolvenz liegen in Nachverrechnungen der Umsatzsteuer für die Jahre 2021 bis 2023, die er zeitnah nicht zu begleichen in der Lage war“, heißt es seitens des AKV. Laut Antrag plant der Schuldner, seine Tätigkeit fortzuführen. Das Verfahren am Landesgericht Klagenfurt wird als Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 15:32 Uhr aktualisiert