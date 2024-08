Dachziegel „verloren“: Grazer Uhrturm ist von Sturm gezeichnet

Überall haben sich in der Innenstadt der steirischen Landeshauptstadt Dachziegel gelockert – so auch am Grazer Uhrturm am Schloßberg. Doch die Dachziegel haben sich beim Wahrzeichen der Landeshauptstadt nicht nur gelockert, im Zuge des Sturms sind sogar welche auf den Vorplatz gefallen. Die Folge: Der Uhrturm ist derzeit noch gesperrt.

Gitter rund um Uhrturm und bei Pomeranzengasse

Doch nicht nur am Schloßberg hat der Sturm Schaden hinterlassen, auch die Pomeranzengasse in der Grazer Innenstadt ist seit Freitag schon gesperrt. Auch hier waren es Dachziegel, die dem Sturm zum Opfer fielen, die für die Sperre sorgten. Wie Medien berichten wurden sowohl bei der Pomeranzengasse, die den Hauptplatz mit dem Färberplatz verbindet, als auch rund um den Uhrturm Gitter aufgestellt, bis der Schaden behoben ist – das soll demnächst geschehen. Den Uhrturm kann man natürlich dennoch „besuchen“, man muss lediglich einige Meter Abstand halten.