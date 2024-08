Stadt Klagenfurt denkt jetzt schon an Weihnachten

Auch heuer soll im Advent wieder ein Weihnachtsbaum den Neuen Platz in Klagenfurt schmücken. „Wer einen Baum spenden möchte, hat nun die Chance dazu. Wir suchen nämlich eine Fichte oder eine Tanne“, erklären Vertreter der Stadt in den sozialen Medien. 15 bis 20 Meter hoch soll er sein und maximal 50 Jahre alt. Wer ein solches Exemplar im Garten stehen hat und gerne hergeben würde, kann sich direkt per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0463 537 2423 melden.