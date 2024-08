Joghurt und Käse: Diese Steirer wurden nun ausgezeichnet

Dabei sind 118 handgemachte Joghurt- und Käsespezialitäten von 31 steirischen Käsemanufakturen bei der Spezialitätenprämierung auf dem Prüfstand gestanden und mussten eine 16-köpfige Expertenjury überzeugen. Gekürt wurden acht Landessieger in den Kategorien „Joghurt“, „Frischkäse“, „Frischkäsezubereitung“, „Weichkäse“, „Schnittkäse“, „Hartkäse“, „Butter“ und „Regionale Spezialitäten“.

Doppellandessieg für Familie Rudorfer

Herausragend mit einem Doppellandessieg in den Kategorien „Frischkäse“ und „Joghurt“ abgeschnitten haben Martina und Walter Rudorfer aus Irdning (Bezirk Liezen). Unter „Perweinmilch“ ist Familie Rudorfer im Ennstal bekannt und stellt in ihrer biologisch geführten Hofmolkerei ein breites Sortiment an Käse- und Milchspezialitäten her. Angeboten wird dieses hauptsächlich im 24-Stunden-Selbstbedingungshofladen in Altirdning.

Das sind die weiteren Landessieger: Die Hofmolkerei Thaller: Hannes Thaller aus Bad Waltersdorf wurde nach 2023 erneut für die „Kürbiskernroulade“ mit dem Landessieg ausgezeichnet.

aus Bad Waltersdorf wurde nach 2023 erneut für die „Kürbiskernroulade“ mit dem Landessieg ausgezeichnet. Die „Weizer Schafbauern“ überzeugten mit dem „s´alte Schaf/Mähh-corino“, ein langgereifter Hartkäse.

überzeugten mit dem „s´alte Schaf/Mähh-corino“, ein langgereifter Hartkäse. Vinzenz Michael Stern aus Hitzendorf sicherte sich den Landessieg für den „Steiermark Herz Camembert“.

aus Hitzendorf sicherte sich den Landessieg für den „Steiermark Herz Camembert“. Die Handwerkskäserei Moserhof: Gerhard und Jenny Schrempf aus Haus im Ennstal erhielten für ihren „Niederberger Schnittlauch – acht Wochen gereift“ den begehrten Landessieger-Titel bei den Schnittkäsen.

aus Haus im Ennstal erhielten für ihren „Niederberger Schnittlauch – acht Wochen gereift“ den begehrten Landessieger-Titel bei den Schnittkäsen. Der Betrieb Milch-Hofer: Stefan Hofer aus St. Radegund wurde für die handgemachte Butter mit dem Landessieg belohnt.

aus St. Radegund wurde für die handgemachte Butter mit dem Landessieg belohnt. Der Biohof Pojer: Anita Frischmann aus Seckau wurde für den „Bio-Murtaler-Steirerkäse“ mit dem Landessieg ausgezeichnet.

Produkte sind an Aufklebern und Hoftafeln erkennbar

Die erstklassigen Produkte sind durch Auszeichnungsaufkleber und Hoftafeln erkennbar. Die Betriebe dürfen ihre Spezialitäten ab sofort mit den runden Aufklebern „Landessieger“, „Gold“ oder „Ausgezeichnet“ bei der Steirischen Spezialitätenprämierung 2024 schmücken. Alle Landessieger erhalten zudem die Hoftafel „Landessieger Steirische Spezialitätenprämierung 2024“ sowie Medaillen entsprechend ihrer Auszeichnungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 16:11 Uhr aktualisiert