15-Jähriger wegen Raubversuchs und Körperverletzung verurteilt

Laut Anklage verfolgten die drei Jugendlichen ihr Opfer nach einer verbalen Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in Eisenstadt. Draußen angekommen, drückten sie den 14-Jährigen gegen eine Wand und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Auch als das Opfer bereits am Boden lag, setzten sie die Gewalt fort, indem sie weiter auf ihn einschlugen und -traten. Der Übergriff endete erst, als ein Passant eingriff, wie die Staatsanwältin vor Gericht erläuterte.

Weitere Straftaten des 15-Jährigen

Zusätzlich zu dem Vorfall im Mai wurde dem 15-Jährigen vorgeworfen, im März einen weiteren Raubversuch unternommen zu haben. Dabei soll er einen Jugendlichen durch Drohungen, Faustschläge und Fußtritte unter Druck gesetzt haben, um an Bargeld zu gelangen. Außerdem wurde ihm der illegale Besitz von zwei Totschlägern, einem Schlagring und einem Elektroschocker zur Last gelegt.

Urteil und weitere Konsequenzen

Der 15-Jährige war bereits seit Mai in Haft und hat somit zwei Monate der unbedingten Haftstrafe, die ihm noch nicht rechtskräftig auferlegt wurde, abgesessen. Der 14-jährige Mitangeklagte wurde wegen schwerer Körperverletzung verurteilt, allerdings wurde die Strafe für eine Probezeit von zwei Jahren ausgesetzt. Der 16-jährige Mitangeklagte erhielt eine Diversion, was bedeutet, dass sein Fall ohne Verurteilung abgeschlossen wird, wenn er bestimmte Auflagen erfüllt.

Schmerzensgeld und Bewährungshilfe

Alle drei Angeklagten wurden verurteilt, jeweils 200 Euro an das Opfer zu zahlen. Zudem erhalten sie Bewährungshilfe, um sie bei der Reintegration in die Gesellschaft zu unterstützen.