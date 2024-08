Mann ist zu Hause und wird trotzdem ausgeraubt: Ermittlungen laufen

Veröffentlicht am 7. August 2024, 16:28

In einen Lungauer Gastgewerbebetrieb schlich sich ein unbekannter Täter am Vormittag des 6. August. Während sich die Besitzer in der Küche befanden, stahl der Unbekannte aus deren unversperrter Privatwohnung Bargeld aus einer versteckten Geldkassette. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen samt Spurensicherung laufen.