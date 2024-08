Internationaler Haftbefehl: Tunesier in Gmunden festgenommen

Der Tunesier wurde per internationalem Haftbefehl gesucht.

Der Tunesier wurde per internationalem Haftbefehl gesucht.

Veröffentlicht am 7. August 2024, 16:39 / ©Kindel Media/Pexels

Der Mann war im Juni 2021 in Abwesenheit vom Amtsgericht München wegen mehrerer Eigentumsdelikte zu einer siebenmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Um der Strafe zu entgehen, hatte er sich nach Österreich abgesetzt.

Langwierige Fahndungsmaßnahmen

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich gelang es, den Aufenthaltsort des Gesuchten ausfindig zu machen. Zuvor hatte die Bezirkshauptmannschaft Gmunden mehrere Exekutionsverfahren gegen den Mann geführt, da er auch in Österreich Strafen nicht beglichen hatte. Trotz der zahlreichen Versuche, ihn in seiner Wohnung zu erreichen, blieb sein Aufenthaltsort lange unbekannt.

Verfahren und Haftbedingungen

Nach seiner Festnahme wurde der Tunesier erkennungsdienstlich behandelt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Dort befindet er sich nun in Auslieferungshaft und wird auf die Vollstreckung seiner Haftstrafe in Deutschland vorbereitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 16:52 Uhr aktualisiert