Proberaum von Feldkirchner Dorfgemeinschaft erstrahlt in neuem Glanz

Die Dorfgemeinschaft St. Nikolai-Glanhofen wurde 1946 gegründet und zählt zu den ältesten in Kärnten. Das Vereinslokal befindet sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Volksschule in St. Nikolai in Feldkirchen, wo sich rund 130 Mitglieder regelmäßig zu Proben, Veranstaltungen und Sitzungen treffen. Mittlerweile ist die Ausstattung jedoch in die Jahre gekommen. 9.000 Euro hat die Adaptierung des Veranstaltungs- und Proberaumes gekostet.

Unterstützung vom Land Kärnten

„Das Engagement der Dorfgemeinschaft für ihre Heimatgemeinde ist vorbildhaft und stärkt nicht nur den Zusammenhalt der Bewohner untereinander, sondern trägt auch wesentlich zur positiven Lebensqualität bei“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der das Vorhaben mit 5.000 Euro über die Kleinprojekteförderung unterstützt hat. Mithilfe der Fördermittel konnten die Ölheizung durch Infrarotpaneele getauscht, diverse Elektroinstallationen erneuert, ein neuer Boden verlegt und Malerarbeiten durchgeführt werden.