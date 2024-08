Villacher Rathausplatz wird zum Mekka für Beachvolleyballer

Außergewöhnliches Highlight! Rund 150 Tonnen Sand (!) sind vonnöten, um den Rathausplatz in Villach ganze zwei Wochen lang in eine riesige Spielfläche für Beachvolleyballer umzugestalten. Neben Hobbyspielen, für die ihr euch bereits einen Platz reservieren könnt, kommen am 17. und 18. August 2024 zudem 16 Profi-Teams in die Draustadt, um sich den Kärntner Titel zu holen! Darunter auch Staatsmeister, Olympiateilnehmer und Nationalspieler.

Zuschauer sind herzlich willkommen

Zudem findet am 24. und 25. August das Tourfinale der Hobby-Beachtour in der Villacher Innenstadt statt. Geplant sind in der BEACHZONE außerdem Gratis-Schnuppertrainings für den Volleyballnachwuchs am 19. und 21. August. Auch Zuschauer sind herzlich willkommen. „Die Treppen zum Kino werden als Tribüne dienen“, heißt es seitens der Veranstalter. Hier könnt ihr es euch bequem machen und die Spiele hautnah miterleben. Für Erfrischungen und Snacks wird ebenfalls gesorgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 17:15 Uhr aktualisiert