24-Jähriger verliert über 1.000 Euro bei Online-Betrug

Veröffentlicht am 7. August 2024, 17:25 / ©Pexels / Eren Li

Der 24-Jährige erhielt am 4. August eine vermeintliche SMS seiner Bank. Darin machten ihm Betrüger weis, dass seine Registrierung für die App des Geldinstitutes ablaufen werde. „Er wurde aufgefordert, einem Link zu folgen und auf einer offensichtlich gefälschten Webseite Zugangsdaten bekannt zu geben“, so die Beamten. In weiterer Folge wurden vom Konto des Villachers mehrere Auszahlungen getätigt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit mehr als 1.000 Euro.