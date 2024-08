Gleitschirmflieger in Neustift unversehrt nach Notlandung geborgen

Ein 44-jähriger Niederländer ist am 6. August im Bereich des Startplatzes Elferlifte in Neustift i. St. mit seinem Gleitschirm gestartet, um in weiterer Folge in Richtung Kesselspitze zu fliegen und anschließend in Richtung des Landeplatzes abzugleiten. Aufgrund des starken Aufwindes musste er weiterer Folge auf 1750 Meter den Notschirm ziehen, um zu landen. Der Absturz wurde vom Tal aus beobachtet und umgehend der Leitstelle Tirol gemeldet.

Mann konnte sicher geborgen werden

Der alarmierte NAH Martin 2 konnte nach einiger Zeit den verunfallten Paragleiter ausfindig machen. Dieser verständigte zwischenzeitlich telefonisch die Flugschule in Neustift und gab an, dass er durch den Vorfall nicht verletzt wurde. Der Niederländer konnte zwischenzeitlich selbstständig ein paar Meter absteigen und anschließend vom Polizeihubschrauber unverletzt geborgen werden.